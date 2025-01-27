Вестник Кавказа

Конфликт Индии и Пакистана может ударить по потребительской корзине россиян

Конфликт Индии и Пакистана может ударить по потребительской корзине россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские аналитики выяснили, что конфликт, разгорающийся между Индией и Пакистаном, может серьезно сказаться на поставках ряда важных для россиян товаров – в частности, речь идет о поставках лекарств, риса, чая и одежды.

В случае, если обострившийся минувшей ночью конфликт между Индией и Пакистаном не будет погашен в зародыше, россияне смогут в полной мере ощутить его на своей потребительской корзине – могут полностью прекратиться или сильно пострадать поставки из этих стран на сумму почти $5 млрд в год, в том числе – медикаментов, риса, чая, гаджетов, а также одежды и текстиля, свидетельствует статистика.

В большей степени это коснется российских товаров, которых Россия приобретает у страны на $4,92 млрд – главным образом это вычислительные машины ($500,3 млн), недорогие индийские дженерики, составляющие значительную часть потребительской корзины россиян ($420 млн), и смартфоны ($238,8 млн), передает РИА Новости.

Но пожалуй больше всего россияне смогут ощутить дефицит индийских продуктов питания – таких, как креветки ($124 млн), экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая ($81,2 млн), чай ($75,4 млн) и рис ($70,6 млн).

Дефицит кожаных изделий из Исламабада, закупаемых на более чем $33 млн, в России скорее всего не почувствуют, а вот отсутствие приборов для медицины и ветеринарии, различных тканей из хлопка и другой одежды на $11,6 млн, риса на $4,4 млн и цитрусовых на $2,3 млн станут ощутимой прорехой в бюджете.

Напомним, минувшей ночью Индия начала военную операцию против Пакистана под названием "Синдур". Военные нанесли авиаудары, направленные на территории, которые находятся под контролем Исламабада, включая приграничные районы и часть Кашмира.

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