Кому положена выплата на школьную форму в КЧР в 2024 году?

Власти Карачаево-Черкесии ввели еще одну меру поддержки для ряда многодетных семей. Ее анонсировал глава региона в ходе послания парламенту республики.
Семьям, в составе которых шесть и более детей, помогут купить школьную и спортивную форму в Карачаево-Черкесии. О введении новой меры поддержки сообщил глава республики Рашид Темрезов, обращаясь к парламенту региона.
"Установить единовременную денежную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды к 1 сентября в размере 10 тыс рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, в которых 6 и более детей"
– глава КЧР
Отметим, что многодетным семьям в Карачаево-Черкесии предоставляется ряд мер поддержки.
- В республике действует программа маткапитала, который выплачивается на четвертого и дальнейших детей. Его сумма составляет 150 тыс рублей.
- Особые выплаты полагаются в ситуации, когда на свет появляется третий ребенок.
- Предусмотрена компенсация половины стоимости обучения в средних специальных заведениях.
- Бесплатно выдаются земельные участки.