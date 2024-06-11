Вестник Кавказа

Кому положена выплата на школьную форму в КЧР в 2024 году?

Кому положена выплата на школьную форму в КЧР в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии ввели еще одну меру поддержки для ряда многодетных семей. Ее анонсировал глава региона в ходе послания парламенту республики.

Семьям, в составе которых шесть и более детей, помогут купить школьную и спортивную форму в Карачаево-Черкесии. О введении новой меры поддержки сообщил глава республики Рашид Темрезов, обращаясь к парламенту региона.

"Установить единовременную денежную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды к 1 сентября в размере 10 тыс рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, в которых 6 и более детей"

– глава КЧР

Отметим, что многодетным семьям в Карачаево-Черкесии предоставляется ряд мер поддержки.

  • В республике действует программа маткапитала, который выплачивается на четвертого и дальнейших детей. Его сумма составляет 150 тыс рублей.
  • Особые выплаты полагаются в ситуации, когда на свет появляется третий ребенок.
  • Предусмотрена компенсация половины стоимости обучения в средних специальных заведениях.
  • Бесплатно выдаются земельные участки.
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