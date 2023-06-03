Компанию для приватизации UNG Petro выбирают в Узбекистане

Опубликовано: 7:25, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Процесс приватизации сети АЗС UNG Petro запущен в Узбекистане. Ранее его одобрил президент страны.

В Узбекистане в частные руки скоро перейдет национальная и самая крупная сеть автозаправок UNG Petro.

В данный момент идет конкурс между консалтинговыми компаниями, победитель получит право полностью продать UNG Petro.

Заявки на участие можно подавать до 11 июня. Их рассмотрит и выберет лучшего участника Агентство по управлению госактивами, пишет Podrobno.uz.

Напомним, приватизация была одобрена соответствующим постановлением, которое издал глава государства. Шавкат Мирзиеев подписал его 24 марта.

Отметим, что станции, о которых идет речь, заправляют бензином, газом и метаном автомобили по всему Узбекистану.