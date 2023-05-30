Опубликовано: 15:09, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газпром и Узбекистан обсудили поставки российского газа в среднеазиатскую страну. Российскую и узбекскую стороны представляли Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов.

Руководитель российской компании "Газпром" Алексей Миллер провел рабочую встречу с узбекским министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым, сообщает пресс-служба газовой организации.

В ходе переговоров российская и узбекская стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе вопросы, связанные с газовыми поставками из России в Узбекистан.

Напомним, что в 2022 году Москва предложила Астане и Ташкент объединиться в "тройственный газовый союз". Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщал, что в настоящее время уточняются объемы капиталовложений в данный проект.

Кроме того, в январе этого года Москвой и Ташкентом была организована дорожная карта, предполагающая сотрудничество в газовой сфере.