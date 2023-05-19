Китай намерен расширять торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Опубликовано: 8:12, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Китая предложили расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией. Соответствующее заявление китайский лидер сделал на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане.

"Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай–Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами"

– Си Цзиньпин

Далее китайский лидер заявил о необходимости развития сотрудничества на всей производственной цепочке в области энергетики. Также он отметил актуальность усиления сотрудничества в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.