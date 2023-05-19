Китай намерен расширять торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Власти Китая предложили расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией. Соответствующее заявление китайский лидер сделал на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане.
"Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай–Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами"
– Си Цзиньпин
Далее китайский лидер заявил о необходимости развития сотрудничества на всей производственной цепочке в области энергетики. Также он отметил актуальность усиления сотрудничества в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.