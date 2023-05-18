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Казахстан нарастит поставки нефти в Китай

Казахстан нарастит поставки нефти в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстан будет наращивать сотрудничество с Китаем в области нефтяных поставок в Китай. Кроме того, Казахстан намерен расширять внутреннюю переработку нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти стран намерен наращивать поставки нефти в Китай. По его словам, для этого запланировано расширение действующих нефтепроводов.

«На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов. В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода [НПЗ] с 6 до 12 млн тонн в год»

– Касым-Жомарт Токаев

По его словам, власти страны уже давно и успешно сотрудничают с корпорацией China National Petroleum Corporation.

В качестве приоритета в настоящее время рассматривается увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы, в частности, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.

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