Казахстан нарастит поставки нефти в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти стран намерен наращивать поставки нефти в Китай. По его словам, для этого запланировано расширение действующих нефтепроводов.
«На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов. В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода [НПЗ] с 6 до 12 млн тонн в год»
– Касым-Жомарт Токаев
По его словам, власти страны уже давно и успешно сотрудничают с корпорацией China National Petroleum Corporation.
В качестве приоритета в настоящее время рассматривается увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы, в частности, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.