Казахстан нарастит нефтедобычу

Опубликовано: 8:28, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добыча жидких углеводородов в Казахстане в 2023 году увеличится на 0,1 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе ОПЕК.

ОПЕК прогнозирует, что после незначительного падения в марте добыча жидких углеводородов в Казахстане вырастет на 0,1 баррелей в сутки.

"Добыча сырой нефти снизилась незначительно - на 6 тыс баррелей в сутки за месяц в среднем до 1,6 млн баррелей в сутки, в то время как ШФЛУ и конденсат остались примерно на том же уровне в среднем до 0,4 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете, передает Trend.

Таким образом, в 2023 году добыча нефти в Казахстане, по прогнозам, составит 1,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в документе.

Также ОПЕК напомнила, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу своего терминала по экспорту сырой нефти вблизи российского черноморского порта Новороссийск на неопределенный период для планового технического обслуживания в апреле.

По прогнозу Казахстан назван одним из драйверов роста мировых поставок нефти в 2023 году наряду с США, Бразилией, Норвегией, Канадой и Гайаной.