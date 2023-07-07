Коммунальщики Москвы и области готовы к борьбе со стихией

Опубликовано: 23:55, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коммунальные службы столицы и Подмосковья принимают меры на фоне сложных погодных условий - начиная с вечера, в регионе бушует гроза, которая сопровождается сильным ветром и - кое-где - градом.

В Москве и в Московской области специальные службы вышли на борьбу с непогодой. Об этом сообщают власти.

Так, губернатор Подмосковья заверил, что как дорожные службы, так и коммунальщики из-за разгула стихии работают в усиленном режиме. По его словам, такая мера принята в залитых ливнями округах.

"Главы также контролируют ситуацию"

– Андрей Воробьев

В Москве, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, также реализованы необходимые шаги. Прогноз погоды неблагоприятный - в некоторых районах к утру может пролиться до 14 мм дождей.

"Это почти 20% от месячной нормы. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток""

– ведомство

Чиновники добавили, что гроза и ветер с порывами 20 м/с не покинут город до полудня.