Коммунальщики Москвы и области готовы к борьбе со стихией

В Москве и в Московской области специальные службы вышли на борьбу с непогодой. Об этом сообщают власти.
Так, губернатор Подмосковья заверил, что как дорожные службы, так и коммунальщики из-за разгула стихии работают в усиленном режиме. По его словам, такая мера принята в залитых ливнями округах.
"Главы также контролируют ситуацию"
– Андрей Воробьев
В Москве, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, также реализованы необходимые шаги. Прогноз погоды неблагоприятный - в некоторых районах к утру может пролиться до 14 мм дождей.
"Это почти 20% от месячной нормы. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток""
– ведомство
Чиновники добавили, что гроза и ветер с порывами 20 м/с не покинут город до полудня.