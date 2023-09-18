Командующий ВМС Азербайджана примет участие в симпозиуме ВМС в Ньюпорте

Опубликовано: 19:42, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров прибыл в США для участия в 25-м симпозиуме ВМС, который пройдет в американском Ньюпорте с участием глав ВМС 90 стран.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров вылетел в США по приглашению командования ВМС этой страны, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Ожидается, что командующий азербайджанскими ВМС в числе других морских военачальников из 90 стран примет участие в 25-м Международном симпозиуме ВМС в Ньюпорте, в котором также будут участвовать представители различных авторитетных морских организаций.

В программе симпозиума - дискуссии по обеспечению военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организация совместной борьбы с возможными угрозами, - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.