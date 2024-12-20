Количество жителей Грузии немного выросло за год

Власти Грузии представили актуальные сведения по населению страны. За прошлый год количество жителей немного выросло, увеличившись на 0,3%.

В течение 2024 года число жителей Грузии практически не изменилось, став больше примерно на треть процента. Новые данные публикует Сакстат (Служба статистика Грузии).

По информации ведомства, на 1 января текущего года в стране живут 3 млн 704 тыс 500 человек, в это количество входят и мигранты. По сравнению с началом 2024 года показатель увеличился на 0,3%.

Столица страны Тбилиси вмещает треть от всего населения страны: там живут 1 282 600 человек. Большинство граждан, почти две трети, а именно 61,5%, живут в городах.

Средний возраст жителей Грузии мужского пола составляет 36 лет, женщин – 41 год. При этом в стране живут 1 780 575 мужчин и 1 923 931 женщина.

Средняя продолжительность жизни оценивается в 74,9 года. Почти пятая часть населения – дети до 14 лет. Пенсионеры старше 65 лет составляют 16,6% населения. Трудоспособны (в возрасте от 14 до 64 лет) 64,3% жителей.