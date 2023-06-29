Коков: передача курортов КБР в собственность региона поможет отрасли

Опубликовано: 7:56, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У курортов Кабардино-Балкарии большие перспективы, и смена формы собственности "Эльбруса" и "Нальчика" поможет им в дальнейшем развитии, уверен глава региона Казбек Коков.

Переход объектов, работающих в туристической отрасли, из федеральной в региональную собственность поможет развитию курортов "Эльбрус" и "Нальчик" и привлечет в них новые инвестиции, заявил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам совещания по развитию туризма, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин.

"Основные точки роста - курорт "Эльбрус", курорт "Нальчик", рекреации в Зольском, Чегемском и Черекском районах, направление Джилы-Су. Уже есть мастер-планы этих зон, планируем и новые. Важно, что здесь речь не только о местах размещения в классическом их понимании. Большинство – "легкие" проекты", написал в своем Telegram-канале Коков.

"В ходе совещания поднята важная тема о возможности передачи в региональную собственность объектов федерального подчинения для их реконструкции путем привлечения инвестиций. Президент поддержал инициативу. Это придаст импульс и развитию курорта "Нальчик", проект комплексного развития которого уже готов к реализации"

- Казбек Коков

Разработан внедорожный маршрут "Горная Кабардино-Балкария", а маршруты "Три ущелья Кабардино-Балкарии" и "Величественный Эльбрус" протяженностью 600 км включен в перечень национальных маршрутов, добавил глава региона.