Когда состоится следующий бой Саида Нурмагомедова?

Названа дата следующего боя Саида Нурмагомедова. Дагестанец подерется 26 октября с представителем Бразилии. В 2023 году он одолел бойца из Таджикистана.
Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов вернется в октагон UFC в октябре текущего года.
Соперником дагестанца станет представитель Бразилии Даниэль Сантос. Поединок пройдет 26 октября в Абу-Даби.
В своем последнем бою Нурмагомедов не оставил шансов представителю Таджикистана Муину Гафурову.
Стоит добавить, что Саид на своем счету имеет 7 побед и 2 поражения.