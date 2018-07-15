Вестник Кавказа

Когда состоится следующий бой Саида Нурмагомедова?

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названа дата следующего боя Саида Нурмагомедова. Дагестанец подерется 26 октября с представителем Бразилии. В 2023 году он одолел бойца из Таджикистана.

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов вернется в октагон UFC в октябре текущего года.

Соперником дагестанца станет представитель Бразилии Даниэль Сантос. Поединок пройдет 26 октября в Абу-Даби.

В своем последнем бою Нурмагомедов не оставил шансов представителю Таджикистана Муину Гафурову.

Стоит добавить, что Саид на своем счету имеет 7 побед и 2 поражения.

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