Когда Россия и США возобновят авиасообщение? Ответ АТОР

По данным АТОР, с момента начала разговоров о возобновлении прямых рейсов между РФ и США до реального их запуска может пройти от полугода до двух лет. Это показывает опыт предыдущих лет.

С момента появления информации о возможном возобновления авиасообщения с США до реального открытия может пройти от 6 месяцев до двух лет, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Все новости о том, что обсуждается открытие сообщения с той или иной страной, опыт предыдущих лет показал, что после заявления о том, что это обсуждается, реальное открытие происходит, ну, как минимум, через 6-8 месяцев, а как максимум, через 2 года"

- Майя Ломидзе

В качестве примера она привела недавнее открытие авиасообщения с Саудовской Аравией.

Ломидзе также назвала хорошим знаком разговоры о возобновлении полетов с США, однако, по ее словам, практических шагов в этом направлении нет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ставила вопрос о прямых рейсах перед Вашингтоном на переговорах. На данным момент отклик от американской стороны минимальный, отметил политик.