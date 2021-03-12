Когда азербайджанские паломники вернутся домой?

Азербайджанские паломники завершают хадж в Саудовской Аравии. Первая группа паломников вернется в Азербайджан 16 июня.

Азербайджанские паломники завершают обряды хадж в Мекке, сообщил глава отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

Он отметил, что завтра все паломники вернуться в отели в Мекке. Джахангири подчеркнул, что верующие после обхода вокруг Каабы и бега между холмами Сафа и Марва вернулись в палаточный лагерь в долине Мина.

Глава отдела добавил, что сегодня и завтра паломники совершат обряд побивания шайтана камнями, после чего обряды большого паломничества будут завершены.

Он уточнил, что последние три дня своего паломничества мусульмане проведут в Медине, первая группа паломников из Азербайджана в составе 176 человек вернется 16 июня.