Кобахидзе встретился с новыми послами Грузии в двух странах

Власти Грузии сменили послов в Италии и Казахстане. Сегодня с ними встретился глава правительства Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с новыми послами страны в Италии и Казахстане. Об этом информирует 3 июля пресс-служба главы правительства.
Глава правительства поздравил дипломатов с назначением на новые должности и пожелал им успехов в работе.
Новым послом республики в Италии стала Тамар Лилуашвили, а в Казахстане – Леван Диасамидзе.
Согласно информации, Лилуашвили также назначена постпредом Грузии при международных организациях ООН (ФАО, ИФАД, ВПП).
Напомним, ранее Лилуашвили занимала должность посла Грузии в Венгрии, а до этого возглавляла посольство страны в Болгарии. Диасамидзе ранее был послом Грузии в Молдавии.