Вестник Кавказа

Кобахидзе раскритиковал протестующих за избиение журналистов

Кобахидзе раскритиковал протестующих за избиение журналистов
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинские власти возложили на протестующих ответственность за избиение представителей телеканала СМИ возле проспекта Руставели в Тбилиси. Премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что только провокаторы, ставящие целью всплеск насилия в Грузии, могли напасть на журналистов.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе резко отреагировал на избиение протестующими оператора и корреспондентки телеканала "Пирвели", произошедшее накануне. Напомним, что в Тбилиси, неподалеку от проспекта Руставели, где уже десять дней еженощно проходят акции протеста, на журналистов напала группа провокаторов, ограбила их и жестоко избила.

Кобахидзе подчеркнул, что таким образом организаторы антиправительственных акций хотели повысить накал происходящих в Тбилиси противоправных действий. Им это удалось – полиция уже расследует нападение на журналистов.

"Однозначно, это провокация, единственной целью которой может быть искусственное нагнетание ситуации. Я искренне надеюсь, что виновный будет установлен как можно скорее"

– Ираклий Кобахидзе

В особенности Кобахидзе обеспокоен жестокостью избиения телеоператора, которого били по голове ногами. Он подчеркнул, что такое могли устроить только радикальные круги оппозиции, чья цель – всплеск насилия в Грузии.

Председатель грузинского правительства анонсировал более обстоятельные данные по расследованию инцидента в ближайшее время – их озвучит министерство внутренних дел республики.

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