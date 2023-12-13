Кобахидзе раскритиковал обещания благоденствия в связи с новым статусом Грузии

Новый статус кандидата в ЕС не несет Грузии никакой финансовой выгоды, а все подобные заявления оппонентов об этом не что иное, как ложь, уверен лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз не дает Грузии никаких финансовых преференций, а является лишь политическим посланием, заявил сегодня лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Мы должны говорить общественности правду. Нет никакой конкретной, ощутимой выгоды, связанной со статусом кандидата на членство в ЕС в финансовом и экономическом плане, но это важный политический посыл. Это послание дает нам дополнительный стимул обеспечить окончательную интеграцию нашей страны в ЕС с максимально большой энергией. Это еще один важный шаг"

- Ираклий Кобахидзе

Что касается финансовой и экономической выгоды, о которой говорили оппоненты, это было не больше чем ложью: "Грузинская мечта" не делала этого, когда перспектива была туманной, и не говорит этого сейчас, - подчеркнул он, передает Sputnik Грузия.

Лидеры ЕС, предоставив Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе, лишь зафиксировали, что относятся к вступлению Грузии в ЕС серьезно, добавил Кобахидзе.