Кобахидзе: правительство Грузии не допустит уличные протесты и сохранит стабильность в стране

Премьер Грузии заявил, что у оппозиционных сил страны нет шансов устроить митинги и дестабилизировать ситуацию в республике.

Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует объединиться с оппозицией, у подобного союза не хватит влияния, чтобы организовать уличные протесты. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Нам удавалось сохранять стабильность все эти годы в гораздо более трудные времена. Мы обещаем обществу, что не дадим никому возможности развивать процессы в стране по иному сценарию"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее президент страны инициировала создание платформы, которая должна помочь стране в евроинтеграции. При этом Зурабишвили заявила, что будет проводить переговоры с оппозиционными партиями.

"Саломе Зурабишвили практически объявила о создании новой партии и заявила о союзе с коллективом "Национальное движение". Это их политическая программа. В любом случае шансов на успех у этой политической силы нет. Это моя позиция"

– Ираклий Кобахидзе

Отмечается, что бывший президент страны, который сейчас находится под стражей, предложил Зурабишвили вместо переговоров с оппозиционными партиями организовывать массовые протесты на улицах в рамках программы интеграции в Евросоюз.