Кобахидзе отметил важность сотрудничества с Венгрией

Ираклий Кобахидзе заявил, что развитие отношений с Венгрией имеет большой потенциал. Он добавил, что Грузия заинтересована в сотрудничестве во всех направлениях.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил о важности развития торгово-экономических отношений между странами.

Глава правительства подчеркнул, что развитие отношений обладает большим потенциалом, что для Грузии очень важно. Он отметил, что в этом направлении есть хорошая динамика.

Кобахидзе сказал, что Тбилиси интересно сотрудничество во всех сферах с целью еще больше углубить его с Будапештом. Премьер уточнил, что отраслевые форматы должны развиваться еще больше.

Он также сообщил, что Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комиссии заключили важные соглашения, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества.