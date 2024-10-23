Вестник Кавказа

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может составить 16% – Сбер

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может составить 16% – Сбер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По оценкам Сбербанка, ключевая ставка Центробанка опустится еще и на конец года составит 16%. Сейчас уровень ставки составляет 18%.

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года ожидается на уровне 16%, поделился зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Наш текущий прогноз ставки – это 16%"

– Скворцов

Напомним, на рекордно высоком уровне 21% ключевая ставка в России продержалась более полугода - с октября по июнь. На заседании 6 июня ставка была снижена до 20%, на заседании 25 июля - до 18%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.