Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может составить 16% – Сбер

По оценкам Сбербанка, ключевая ставка Центробанка опустится еще и на конец года составит 16%. Сейчас уровень ставки составляет 18%.

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года ожидается на уровне 16%, поделился зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Наш текущий прогноз ставки – это 16%"

– Скворцов

Напомним, на рекордно высоком уровне 21% ключевая ставка в России продержалась более полугода - с октября по июнь. На заседании 6 июня ставка была снижена до 20%, на заседании 25 июля - до 18%.