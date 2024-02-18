Вестник Кавказа

Клуб из Армении приобрел экс-игрока сборной России

Клуб из Армении приобрел экс-игрока сборной России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянский "Урарту" перешел Денис Глушаков. Полузащитник выступал за "Спартак", "Ахмет", "Химки" и "Пари НН". В составе "Спартака" Денис становился чемпионом России.

Российский футболист Денис Глушаков стал игроком армянского клуба "Урарту", сообщает пресс-служба команды из Еревана.

О сроках действия контракта на сайте клуба не сообщается. Глушаков перебрался в команду, которую возглавляет бывший тренер "Спартака" Дмитрий Гунько, с которым "Урарту" брал чемпионство и Кубок Армении.

Глушаков известен по выступлениям за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат", "Химки" и "Пари НН". В составе "красно-белых" Денис становился чемпионом России.

Кроме того, Глушаков имеет опыт игр за сборную. Он выступал на двух чемпионатах Европы (2012 и 2016), а также на чемпионате мира 2018 в России.

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