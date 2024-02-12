Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Беларусью и Казахстаном

Сборная России по футболу может сыграть с Беларусью и Казахстаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФС обсуждает с белорусской футбольной федерацией возможность проведения товарищеской встречи. Еще одним соперником подопечных Валерия Карпина может стать Казахстан.

Футбольные федерации России и Беларуси ведут переговоры о проведении товарищеского матча. Об этом рассказали в РФС.

Матч может пройти в июне.  

"РФС действительно ведет переговоры с футбольной федерацией Белоруссии о проведении товарищеского матча в июньскую паузу"

– служба коммуникаций РФС

Кроме того, в скором времени российская национальная команда может сыграть со сборной Казахстана. Соответствующую информацию подтвердил ее наставник Магомед Адиев.

"Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определенные контакты"

– главный тренер сборной Казахстана

При этом он подчеркнул, что пока сложно сказать, когда может пройти эта игра, так как в паузы на международные матчи у Казахстана уже запланированы встречи с другими соперниками, передает "РБ Спорт".

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1745 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Позиции России в рейтинге ФИФА не изменились

Позиции России в рейтинге ФИФА не изменились

Сборная России сыграет с Парагваем в марте

Сборная России сыграет с Парагваем в марте

Азиатская конфедерация готова обсудить с Россией ее включение в свой состав

Азиатская конфедерация готова обсудить с Россией ее включение в свой состав

В УЕФА задумались о смягчении бана для молодежных команд России

В УЕФА задумались о смягчении бана для молодежных команд России

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы