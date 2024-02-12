Сборная России по футболу может сыграть с Беларусью и Казахстаном

РФС обсуждает с белорусской футбольной федерацией возможность проведения товарищеской встречи. Еще одним соперником подопечных Валерия Карпина может стать Казахстан.

Футбольные федерации России и Беларуси ведут переговоры о проведении товарищеского матча. Об этом рассказали в РФС.

Матч может пройти в июне.

"РФС действительно ведет переговоры с футбольной федерацией Белоруссии о проведении товарищеского матча в июньскую паузу"

– служба коммуникаций РФС

Кроме того, в скором времени российская национальная команда может сыграть со сборной Казахстана. Соответствующую информацию подтвердил ее наставник Магомед Адиев.

"Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определенные контакты"

– главный тренер сборной Казахстана

При этом он подчеркнул, что пока сложно сказать, когда может пройти эта игра, так как в паузы на международные матчи у Казахстана уже запланированы встречи с другими соперниками, передает "РБ Спорт".