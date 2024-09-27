Вестник Кавказа

Клопокалипсис наступил на Кубани

Клоп-солдатик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Краснодарского края жалуются на клопов, которые атаковали два района. Они не только раздражают людей, но и наносят вред урожаю.

Два района Краснодарского края — Белореченский и Апшеронский — столкнулись с нашествием клопов, местные жители начали бить тревогу.

Как передает канал "Кубань 24", первые сигналы об атаке появились в Белореченском районе. Видео с атакой клопов на жилые дома распространились по интернету.

Жители говорят о том, что клопы не только раздражают, но и наносят серьезный вред урожаю. Так, жительница Геленджика лишилась грядки помидоров из-за насекомых.

Такая же ситуация обстоит и на хуторе Красный Дагестан Апшеронского района. Граждане также призывают бороться с этой стихией.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Власти Краснодара реанимируют проект Карасунских прудов

Власти Краснодара реанимируют проект Карасунских прудов

Смотровая площадка на курорте в Сочи обновилась

Смотровая площадка на курорте в Сочи обновилась

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы