Клопокалипсис наступил на Кубани

Жители Краснодарского края жалуются на клопов, которые атаковали два района. Они не только раздражают людей, но и наносят вред урожаю.

Два района Краснодарского края — Белореченский и Апшеронский — столкнулись с нашествием клопов, местные жители начали бить тревогу.

Как передает канал "Кубань 24", первые сигналы об атаке появились в Белореченском районе. Видео с атакой клопов на жилые дома распространились по интернету.

Жители говорят о том, что клопы не только раздражают, но и наносят серьезный вред урожаю. Так, жительница Геленджика лишилась грядки помидоров из-за насекомых.

Такая же ситуация обстоит и на хуторе Красный Дагестан Апшеронского района. Граждане также призывают бороться с этой стихией.