Дожди не охладят Кубань в начале недели

В Краснодарском крае 7 октября ожидаются кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до 23-28 градусов. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

Неделя на Кубани начнется с набольших дождей и гроз, обещает краевой Гидрометцентр. Отметим, что погода на Кубани продолжает оставаться жаркой, несмотря на прогнозируемые дожди.

Согласно информации от Гидрометцентра, температура в первый день рабочей недели останется довольно теплой. Ожидается, что в дневные часы температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов.

Ветер, в свою очередь, усилится. Его скорость будет достигать от 4-9 м/с до 15-18 м/с.