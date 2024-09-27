Вестник Кавказа

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае 7 октября ожидаются кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до 23-28 градусов. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

Неделя на Кубани начнется с набольших дождей и гроз, обещает краевой Гидрометцентр. Отметим, что погода на Кубани продолжает оставаться жаркой, несмотря на прогнозируемые дожди.

Согласно информации от Гидрометцентра, температура в первый день рабочей недели останется довольно теплой. Ожидается, что в дневные часы температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов.

Ветер, в свою очередь, усилится. Его скорость будет достигать от  4-9 м/с до 15-18 м/с.

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