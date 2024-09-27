Вестник Кавказа

Дождь приостановит Москву

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дожди приедут к заторам на дорогах в российской столице. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

Представители дорожной полиции предупредили москвичей и гостей столицы, что из-за дождливой погоды прогнозируются затруднения движения транспорта.

В условиях непогоды особенно важно помнить о правилах безопасности и избегать отвлечений от управления, отметили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня в городе ожидается дождь, не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее"

– Telegram-канал столичного департамента транспорт

Дождливая погода создает ряд неприятностей для дорожного движения.

  • Во-первых, ухудшается видимость, что отрицательно влияет на скорость реакции водителей.
  • Во-вторых, дорожное покрытие становится скользким, что увеличивает вероятность аварий.
  • При этом стоит отметить, что в условиях дождя увеличение тормозного пути автомобиля составляет до 30%. Это означает, что любые маневры требуют более тщательной оценки дистанции.

Кроме того, дожди могут приводить к затоплениям отдельных участков дороги. В некоторых районах Москвы при сильном ливне происходит скопление воды, что делает проезд затруднительным.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется в непростых погодных условиях проявлять особую бдительность. В частности, использование мобильного телефона во время управления автомобилем существенно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

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