Дождь приостановит Москву

Дожди приедут к заторам на дорогах в российской столице. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

Представители дорожной полиции предупредили москвичей и гостей столицы, что из-за дождливой погоды прогнозируются затруднения движения транспорта.

В условиях непогоды особенно важно помнить о правилах безопасности и избегать отвлечений от управления, отметили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня в городе ожидается дождь, не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее"

– Telegram-канал столичного департамента транспорт

Дождливая погода создает ряд неприятностей для дорожного движения.

Во-первых, ухудшается видимость, что отрицательно влияет на скорость реакции водителей.

Во-вторых, дорожное покрытие становится скользким, что увеличивает вероятность аварий.

При этом стоит отметить, что в условиях дождя увеличение тормозного пути автомобиля составляет до 30%. Это означает, что любые маневры требуют более тщательной оценки дистанции.

Кроме того, дожди могут приводить к затоплениям отдельных участков дороги. В некоторых районах Москвы при сильном ливне происходит скопление воды, что делает проезд затруднительным.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется в непростых погодных условиях проявлять особую бдительность. В частности, использование мобильного телефона во время управления автомобилем существенно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.