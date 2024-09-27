Дождь приостановит Москву

Представители дорожной полиции предупредили москвичей и гостей столицы, что из-за дождливой погоды прогнозируются затруднения движения транспорта.
В условиях непогоды особенно важно помнить о правилах безопасности и избегать отвлечений от управления, отметили в столичном департаменте транспорта.
"Сегодня в городе ожидается дождь, не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее"
– Telegram-канал столичного департамента транспорт
Дождливая погода создает ряд неприятностей для дорожного движения.
- Во-первых, ухудшается видимость, что отрицательно влияет на скорость реакции водителей.
- Во-вторых, дорожное покрытие становится скользким, что увеличивает вероятность аварий.
- При этом стоит отметить, что в условиях дождя увеличение тормозного пути автомобиля составляет до 30%. Это означает, что любые маневры требуют более тщательной оценки дистанции.
Кроме того, дожди могут приводить к затоплениям отдельных участков дороги. В некоторых районах Москвы при сильном ливне происходит скопление воды, что делает проезд затруднительным.
Автомобилистам настоятельно рекомендуется в непростых погодных условиях проявлять особую бдительность. В частности, использование мобильного телефона во время управления автомобилем существенно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.