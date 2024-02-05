Китайский Новый год впервые отметят в Москве

Российская столица в этом году будет праздновать китайский Новый год - Чуньцзе или Праздник весны. Он наступит в ночь с 9 на 10 февраля.

Москву украсили китайскими фонариками и другой восточной символикой. В этом году город впервые отметит китайский Новый год, наступающий уже завтра - в субботу, 10 февраля.

Уличные украшения можно увидеть в центре города: на Тверском бульваре, Новом Арбате, Камергерском переулке. Также празднование будет проходить на ВДНХ.

В Парке Горького пройдут тематические выставки от Музея Востока. Свою программу подготовили в зоопарке, там пройдет акция «Пандамания». «Аптекарский огород» также ждет гостей по случаю лунного нового года.

Кроме того, Китайский Новый год отпразднуют на Останкинской телебашне, москвичей ждут фотозоны и выставки.