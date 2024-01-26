Китайский Новый год отметят на ВДНХ

Китайский Новый год на ВДНХ будут отмечать в субботу 10 февраля. Красочные представления, конкурсы с призами и уроки по цигун и оригами ждут гостей праздника.

На ВДНХ в Москве 10 февраля состоится праздничное шествие с драконом, посвященное наступлению Китайского нового года.

"Главная выставка страны 10 февраля приглашает гостей отпраздновать Новый год по китайскому календарю, посетить мастер-классы по цигуну и театрализованное представление с драконом… Считается, что дракон приносит удачу и процветание. В честь праздника на ВДНХ подготовили тематическую программу"

– ВДНХ

Освоить практику цигун можно будет в строении №574. В павильоне №22 пройдут выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" с театрализованными представлениями. Здесь же состоится шествие с драконом - символом года, а также красочный танец китайского льва. Праздничное шоу будет сопровождаться боем в китайские барабаны.

Гости праздника смогут принять участие в конкурсах, сделать яркие фото в китайских национальных костюмах, научатся искусству оригами.

В комплексе "Солнце Москвы" состоятся выступления акробатов и спортсменов из Китай, здесь программа рассчитана несколько часов - с 13:00 до 18:00.