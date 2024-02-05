Китайцы открывают для себя Дагестан

Жители Китая покоряют Дагестан, турпоток из Поднебесной вырос в 6 раз. Россию также посещают туристы из ОАЭ, Японии и Вьетнама.

В Дагестане увеличилось количество туристов из азиатских стран, больше всего – из Китая. В Россию также приезжают путешественники из ОАЭ, Вьетнама и Японии, пишет "МегаФон".

Российский оператор заявляет, что жители Поднебесной активно посещают Москву и Санкт-Петербург. Именно свыше 57% всех поездок китайцев приходятся на столицы.

Спросом у жителей Китая традиционно пользуется отдых на Дальнем Востоке – в Приморском и Забайкальском краях, а также в Амурской области. При этом они стали посещать Мурманскую, Иркутскую и Тверскую области.

Что касается Дагестана, то уже более 100 жителей этой страны посетили северо-савказскую республику, увеличив турпоток из Китая в регион в 6 раз.

Стоит отметить, что в Россию активно приезжают туристы из Арабских Эмиратов, Японии, Вьетнама и Ирана.