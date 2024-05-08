Китай опробует косметику со Ставрополья

В Китай начнет поступать косметика от Ставропольских производителей. Знакомство с продукцией пройдет в Харбине с 17 по 21 мая в рамках ярмарки «Сделано в России».

Ставропольские производители косметики готовятся представить свои продукты на фестивале-ярмарке в Китае. Это событие открывает перед ними новые перспективы для продвижения своей продукции на международном рынке.

Ставропольская косметика, известная своим качеством и инновационными разработками, с нетерпением ждет возможности показать свои продукты на фестивале-ярмарке в Китае. Благодаря уникальным формулам и натуральным ингредиентам, продукция из Ставрополья обрела популярность не только в России, но и за ее пределами.

«На фестивале мы познакомим местных жителей с нашей продукцией, организуем деловую миссию для поиска заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с «теплыми» контактами»

– генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Отметим, что сотрудничество между Россией и Китаем в области косметической индустрии имеет большие перспективы. Обмен опытом, технологиями и инновациями позволит укрепить позиции отечественных производителей на мировом рынке косметики, а также открыть новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Фестиваль-ярмарка в Китае станет отличной площадкой для презентации Ставропольской косметики и обмена опытом с крупными мировыми производителями.