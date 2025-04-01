Китай будет доступнее для небольших групп российских туристов

Россия и Китай ведут переговоры об улучшении условий безвизовых групповых поездок между двумя странами – речь идет о снижении минимального числа поездок и семейном туризме, рассказали в МЭР.

В скором времени съездить в Китай российским туристам даже небольшой группой может стать проще – эти вопросы сейчас обсуждают представители двух стран, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Между Россией и Китаем действует механизм поездок организованных туристических групп от пяти человек на безвизовой основе. Им уже воспользовалось более 1 миллиона российских и китайских туристов. С МИД Китая ведем переговоры по улучшению условий таких поездок"

- замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков

Речь идет об упрощении условий безвизовых групповых поездок – таких, как снижение минимального порога туристов с пяти до трех человек, чтобы путешествие могли совершать семьи и небольшие группы, а также об увеличении максимально возможного срока поездки как минимум в полтора раза, - добавил чиновник, передает РИА Новости.

Китайские туристы уже активно пользуются групповыми поездками в Россию - с даты запуска единой электронной визы в России ее получили более 400 тысяч китайских туристов, и сейчас МЭР планирует продлить срок пребывания по такой визе с 16 до 30 дней. Всего же Россию за минувший 2024-й год Россию посетило 1,1 млн путешественников из Китая, добавил Дмитрий Вахруков.