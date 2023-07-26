Кисловодск расчищают после ливней

Опубликовано: 12:46, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске продолжают работы по очистке улиц города. Коммунальщикам помогают вакуумные пылесосы.

Улицы Кисловодска утопают в смеси из гравия и песка после продолжительных ливней, обрушившихся на город. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы, в том числе привлечены дополнительные бригады.

Также на улицы курорта вышли более 6 единиц техники. В частности, к расчистке привлечены вакуумные пылесосы. Кроме того, задействованы погрузчики и самосвалы.

Однако в связи с тем, что город имеет сложный рельеф, многие работы приходится выполнять буквально вручную.

Ранее глава города Евгений Моисеев сообщал о том, что техпарк коммунальных служб пополнился новыми агрегатами для ямочного ремонта.