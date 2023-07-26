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Кисловодск расчищают после ливней

Знак ремонтных работ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске продолжают работы по очистке улиц города. Коммунальщикам помогают вакуумные пылесосы.  

Улицы Кисловодска утопают в смеси из гравия и песка после продолжительных ливней, обрушившихся на город. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы, в том числе привлечены дополнительные бригады.

Также на улицы курорта вышли более 6 единиц техники. В частности, к расчистке привлечены вакуумные пылесосы. Кроме того, задействованы погрузчики и самосвалы.

Однако в связи с тем, что город имеет сложный рельеф, многие работы приходится выполнять буквально вручную.

Ранее глава города Евгений Моисеев сообщал о том, что техпарк коммунальных служб пополнился новыми агрегатами для ямочного ремонта.

Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября

Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября

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