Кисловодск принимает всероссийские студенческие соревнования по регби

В Кисловодск на студенческие соревнования по регби съедутся свыше 100 регбистов со всей России. Они будут идти до понедельника.
В Кисловодске начались всероссийские студенческие соревнования по регби. Об этом сказано в сообщении городской администрации.
"В Кисловодске стартовали игры Всероссийских соревнований по регби. Игры пройдут среди студенческих команд юношей"
– пресс-служба
В состязаниях будут участвовать свыше 100 регбистов со всей России. Они завершатся в понедельник, 18 декабря.
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