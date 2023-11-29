Вестник Кавказа

Кисловодск принимает всероссийские студенческие соревнования по регби

Регби
© Фото: официальный сайт Федерации регби России
В Кисловодск на студенческие соревнования по регби съедутся свыше 100 регбистов со всей России. Они будут идти до понедельника.

В Кисловодске начались всероссийские студенческие соревнования по регби. Об этом сказано в сообщении городской администрации.

"В Кисловодске стартовали игры Всероссийских соревнований по регби. Игры пройдут среди студенческих команд юношей"

– пресс-служба

В состязаниях будут участвовать свыше 100 регбистов со всей России. Они завершатся в понедельник, 18 декабря.

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