Кисловодск принимает всероссийские студенческие соревнования по регби

В Кисловодск на студенческие соревнования по регби съедутся свыше 100 регбистов со всей России. Они будут идти до понедельника.

В Кисловодске начались всероссийские студенческие соревнования по регби. Об этом сказано в сообщении городской администрации.

"В Кисловодске стартовали игры Всероссийских соревнований по регби. Игры пройдут среди студенческих команд юношей"

– пресс-служба

В состязаниях будут участвовать свыше 100 регбистов со всей России. Они завершатся в понедельник, 18 декабря.