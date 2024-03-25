Кисловодск осушил озеро перед летним сезоном

В Кисловодске осушили озеро, чтобы подготовить его к летнему сезону. Власти намерены благоустроить территорию около водоема и наполнить его к началу лета.

Власти Кисловодска намерены благоустроить территорию вокруг Старого озера. Для этого из водоема была спущена вся вода. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава города Евгений Моисеев.

"С озером все нормально. Начинаем второй этап благоустройства по дну озера. Начинаем устройство пирсов, детских бассейнов, облицовку подпорных стен и устройство деревянной дорожки у самой кромки воды. Планируем закончить в мае, потом заполним водой и в июне будем вместе с вами открывать второй купальный сезон"

- Евгений Моисеев

Отмечается, что в прошлом году на озере впервые был открыт купальный сезон.

Тогда же власти начали проект по облагораживанию его территории.

Планируется, что на этот объект власти потратят порядка 385 млн рублей.

До конца этого года будут созданы спортивные и детские площадки, зоны общепита и культурного досуга.