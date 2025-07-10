Вестник Кавказа

Кириенко считает энергетику самым большим вызовом для Абхазии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ будет помогать Абхазии в закупке приборов учета электроэнергии. Это важно для выстраивания эффективной работы энергетических сетей.

Россия начнет помогать Абхазии приобретать приборы учета электроэнергии, рассказал первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что это нужно для выстраивания эффективной работы энергетических сетей в стране.

"Энергетика, на мой взгляд, – это самый большой вызов"

- Сергей Кириенко

Отрасль имеет большое значение как для обычных жителей Абхазии, так и для бизнесменов, добавил Кириенко.

Напомним, что с августа в Абхазию начнет поступать дешевая электроэнергия из России.

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