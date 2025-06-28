Вестник Кавказа

Президент Абхазии обсудил с Сергеем Кириенко вопросы энергетики

Президент Абхазии обсудил с Сергеем Кириенко вопросы энергетики
© Фото: сайт Верховного суда Абхазии
Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили решение энергетической проблемы Абхазии.

Президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.  Стороны затронули вопросы развития энергетического сектора республики. 

Одним из ключевых вопросов обсуждения стали потери энергетики в электросетях, которые необходимо решать в срочном порядке. 

"Основной темой стали критические потери в электросетях, которые, как ранее отмечалось, в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения. Контроль за реализацией энергетических проектов ведётся в постоянном режиме"

– пресс-служба главы республики

Гунба заявил, что рассчитывает на помощь России в решении энергетического кризиса. 

Отметим, что сегодня утром в Абхазии произошла очередная авария на электросетях, которая оставила без света половину республики. 

Проблема с электричеством может решиться в начале августа, когда в Абхазию начнется подача электроэнергии из РФ по доступной цене.

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