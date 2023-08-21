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Кинула зонт в Пашиняна: жительнице Армении грозит 5 лет тюрьмы

Кинула зонт в Пашиняна: жительнице Армении грозит 5 лет тюрьмы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сельская жительница, бросившая зонт в армянского премьера, может лишиться свободы на 5 лет. Пока женщина, попытавшаяся совершить насилие в отношении Никола Пашиняна, находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы Армении опубликовали официальную информацию об уголовном деле в отношении сельской жительницы, которая весной кинула зонтик в главу правительства страны.

Как следует из данных сайта datalex.am, Нарине Асатрян, которая живет в селе Малишка (Вайоцдзорская область), имеет статус обвиняемой в попытке насилия, которое было направлено против должностного лица. Таким образом, считают следственные органы, женщина пыталась помешать его служебной деятельности.

Сейчас с Асатрян взята подписка о невыезде.

Дело уже направлено в суд – это произошло 17 августа.

Отметим, что в результате ЧП, случившегося 10 апреля в родном селе подозреваемой, Никол Пашинян не пострадал: женщина промахнулась, и зонт не попал в него.

Дело о нападении на Пашиняна с зонтиком получило продолжение

Дело о нападении на Пашиняна с зонтиком получило продолжение

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