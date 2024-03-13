Вестник Кавказа

КГА Казахстана готов открыть авиасообщение с Кипром

КГА Казахстана готов открыть авиасообщение с Кипром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в расписании полетов казахстанских авиаторов может появиться новая страна – Кипр, меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения подготовленный авиационными властями двух стран, подписали главы их МИД.

Власти Казахстана установили правовую базу для открытия прямого авиасообщения с Республикой Кипр, и в скором времени может заработать прямое авиасообщение между двумя странами, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) страны.

Документ, регулирующий полеты, подготовленный авиационными властями двух стран, подписали заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос, передает Sputnik Казахстан.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны"

- пресс-служба КГА Казахстана

Согласно документу, для авиарейсов казахстанских авиакомпаний открываются города Ларнака и Пафос, а кипрские авиакомпании смогут летать в Астану и Алматы.

Также сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, а это расширит географию полетов и повысит конкуренцию, а значит – снизит стоимость авиаперевозок, добавили в КГА.

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