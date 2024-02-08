Самолеты SCAT начали летать между Астраханью и Актау

Казахстанская авиакомпания SCAT возобновила прямые авиарейсы между Актау и Астраханью – лайнеры Bombardier CRJ-200 пока будут летать по маршруту два раза в неделю, с июня число авиарейсов вырастет до трех в неделю.

Казахстанская авиакомпания SCAT, у которой имеется собственный хаб в Актау, снова начала летать из Актау в Астрахань, сообщает пресс-служба астраханского аэропорта.

По восстановленному казахстанскими авиаперевозчиками некогда популярному маршруту будут летать самолеты Bombardier CRJ-200, вместимость которых – 50 пассажиров, а весь перелет займет 50 минут, передает "АиФ Астрахань".

Расписание полетов пока корректируется - до конца марта рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, а уже с начала апреля до конца мая – по пятницам и воскресеньям.

Впрочем, на летний период компания планирует выполнять по три рейса в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Рейс очень удобен тем, что в аэропорту Актау его пассажиры могут пересесть с удобной стыковкой для того, чтобы долететь в другие города Казахстана, кроме того, из Актау выполняются авиарейсы в Азербайджан, Грузию, Армению и Великобританию.