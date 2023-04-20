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Керченская паромная переправа снова встала из-за тумана

Керченская паромная переправа снова встала из-за тумана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром работа Керченской паромной переправы снова была остановлена из-за густого тумана, захватившего акваторию.

Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено, причина - ухудшение погоды на море, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По этой же причине переправу останавливали меньше недели назад, 15 апреля.

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