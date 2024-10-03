КЧР и Адыгея не смогут пополнить бюджет за счет кредитов

Адыгея и КЧР отменили аукцион на право предоставления кредитов республикам. Общий объем займа должен был составить более 2,5 млрд рублей.

Министерства финансов КЧР и Адыгеи отменили аукцион на право предоставления республикам кредитных линий.

Минфин Карачаево-Черкесии планировал привлечь более 1,7 млрд рублей средств, которые должны были пойти на погашение дефицита бюджета и выплату долга республики.

В Адыгее рассчитывали на сумму в 1 млрд рублей, которые также должны были быть направлены на латание бюджетных "дыр".

Несмотря на ставку в 20% годовых, заявки на участие в аукционе не были поданы. В сентябре аукцион также отменялся из-за отсутствия заявок, сообщает Интерфакс.