Вестник Кавказа

КЧР и Адыгея не смогут пополнить бюджет за счет кредитов

КЧР и Адыгея не смогут пополнить бюджет за счет кредитов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адыгея и КЧР отменили аукцион на право предоставления кредитов республикам. Общий объем займа должен был составить более 2,5 млрд рублей.

Министерства финансов КЧР и Адыгеи отменили аукцион на право предоставления республикам кредитных линий. 

Минфин Карачаево-Черкесии планировал привлечь более 1,7 млрд рублей средств, которые должны были пойти на погашение дефицита бюджета и выплату долга республики.  

В Адыгее рассчитывали на сумму в 1 млрд рублей, которые также должны были быть направлены на латание бюджетных "дыр". 

Несмотря на ставку в 20% годовых, заявки на участие в аукционе не были поданы. В сентябре аукцион также отменялся из-за отсутствия заявок, сообщает Интерфакс. 

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