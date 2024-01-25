КБР потратит 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Кабардино-Балкария выделит 10 млрд рублей на национальные проекты. В рамках реализации этих проектов будет модернизирована транспортная инфраструктура и социальная сфера.
Власти КБР направят на выполнение национальных проектов 10 млрд рублей. Такую информацию опубликовал глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале.
Он отметил, что средства будут направлены в транспортную и социальную сферы.
"(Будет направлено) порядка 10 млрд рублей. Большинство из них (мероприятий - ИФ) направлены на решение вопросов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Сюда также входят региональные проекты, реализуемые на муниципальном уровне"
– Казбек Коков
Сейчас региональные власти подписывают соглашение с муниципалитетами о проведении соответствующих работ.
Также глава региона напомнил, что власти населенных пунктов должны будут контролировать качество и исполнение всех программ.