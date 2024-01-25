Вестник Кавказа

КБР потратит 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов

КБР потратит 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабардино-Балкария выделит 10 млрд рублей на национальные проекты. В рамках реализации этих проектов будет модернизирована транспортная инфраструктура и социальная сфера.

Власти КБР направят на выполнение национальных проектов 10 млрд рублей. Такую информацию опубликовал глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале.

Он отметил, что средства будут направлены в транспортную и социальную сферы.

"(Будет направлено) порядка 10 млрд рублей. Большинство из них (мероприятий - ИФ) направлены на решение вопросов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Сюда также входят региональные проекты, реализуемые на муниципальном уровне"

– Казбек Коков

Сейчас региональные власти подписывают соглашение с муниципалитетами о проведении соответствующих работ.

Также глава региона напомнил, что власти населенных пунктов должны будут контролировать качество и исполнение всех программ.

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