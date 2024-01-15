КБР накроют лавины в течение двух дней

Кабардино-Балкарскую Республику могут настичь лавины. Спасатели региона призывают граждан не выходить в горы и не посещать крутые склоны.

В Кабардино-Балкарии объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом. Спасатели региона предупреждают, что в горных районах республики в течение нескольких дней будет лавиноопасно.

Отмечается, что сход лавин возможен с 24 по 25 января.

МЧС региона отмечает, что лавины могут повредить линии электропередач, разрушить здания, перекрыть дорожное движение, а также травмировать или привести к гибели людей.

В связи с этим региональные спасатели рекомендуют не гулять в горах во время снегопада и избегать крутых склонов, на которых возможно образование лавин.