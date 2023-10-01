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Каждый новый микрорайон в Краснодарском крае будет иметь церковь

Саратов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодарском крае православная церковь стала обязательным объектом при строительстве новых микрорайонов – только в Краснодаре при расширении города будет возведено 40 церквей.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что каждый строящийся в Краснодарском крае микрорайон будет планироваться с площадкой под православную церковь. Заявление было сделано после освящения патриархом Кириллом храма князя Владимира в Анапе.

Таким образом, только согласно текущей версии генерального плана краевой столице в Краснодаре по мере расширения города на 1500 га появится 40 церквей.

Кондратьев обратил внимание, что в Краснодарском крае площадка под церковь закладывается теперь в проект каждого микрорайона так же, как площадки под школы и детские сады.

Губернатор указал, что обязательная церковь является частью комфортного микрорайона и критерием качества городской жизни.

"Есть у нас поговорка: "Без Бога ни до порога". И мы на Кубани сегодня исходим именно из этого"

– Вениамин Кондратьев

В пресс-службе РПЦ передали слова патриарха Кирилла, назвавшего Кубань оплотом российского православия. В частности, он выразил радость тем, как распространено православие среди кубанских казаков.

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