Каждый новый микрорайон в Краснодарском крае будет иметь церковь

Опубликовано: 20:28, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае православная церковь стала обязательным объектом при строительстве новых микрорайонов – только в Краснодаре при расширении города будет возведено 40 церквей.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что каждый строящийся в Краснодарском крае микрорайон будет планироваться с площадкой под православную церковь. Заявление было сделано после освящения патриархом Кириллом храма князя Владимира в Анапе.

Таким образом, только согласно текущей версии генерального плана краевой столице в Краснодаре по мере расширения города на 1500 га появится 40 церквей.

Кондратьев обратил внимание, что в Краснодарском крае площадка под церковь закладывается теперь в проект каждого микрорайона так же, как площадки под школы и детские сады.

Губернатор указал, что обязательная церковь является частью комфортного микрорайона и критерием качества городской жизни.

"Есть у нас поговорка: "Без Бога ни до порога". И мы на Кубани сегодня исходим именно из этого"

– Вениамин Кондратьев

В пресс-службе РПЦ передали слова патриарха Кирилла, назвавшего Кубань оплотом российского православия. В частности, он выразил радость тем, как распространено православие среди кубанских казаков.