Каждый новый микрорайон в Краснодарском крае будет иметь церковь

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что каждый строящийся в Краснодарском крае микрорайон будет планироваться с площадкой под православную церковь. Заявление было сделано после освящения патриархом Кириллом храма князя Владимира в Анапе.
Таким образом, только согласно текущей версии генерального плана краевой столице в Краснодаре по мере расширения города на 1500 га появится 40 церквей.
Кондратьев обратил внимание, что в Краснодарском крае площадка под церковь закладывается теперь в проект каждого микрорайона так же, как площадки под школы и детские сады.
Губернатор указал, что обязательная церковь является частью комфортного микрорайона и критерием качества городской жизни.
"Есть у нас поговорка: "Без Бога ни до порога". И мы на Кубани сегодня исходим именно из этого"
– Вениамин Кондратьев
В пресс-службе РПЦ передали слова патриарха Кирилла, назвавшего Кубань оплотом российского православия. В частности, он выразил радость тем, как распространено православие среди кубанских казаков.