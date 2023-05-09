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Казахстанским военным существенно поднимут зарплаты

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт президента Казахстана
Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в армии страны существенно вырастет денежное содержание – так, зарплаты военных летчиков вырастут сразу на 60%.

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе Всеармейского совещания пообещал, что в скором времени существенно поднимет денежное довольствие военнослужащих, в первую очередь это коснется окладов летчиков, врачей и инструкторов. К примеру, авиационные оклады ждет прибавка сразу в 60%.

"Также у военных преподавателей и медиков в 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%"

- Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, значительный, но пока не определенный до конца рост ожидает военные пенсии. Как пишет "АиФ-Казахстан", Токаев намерен существенно усилить соцподдержку командующего состава армии, дабы офицеры могли сфокусироваться на задачах обеспечения безопасности Казахстана и не отвлекались на вопросы быта.

Еще одно обещание Токаева касается армейской инфраструктуры. Президент напомнил, что изначально она строилась с расчетом на удовлетворение нужд Советской Армии, а с тех пор прошло очень много времени, и армии независимого Казахстана требуется масштабная реорганизация инфраструктуры.

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