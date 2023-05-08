Токаев подо Ржевом отдал дань памяти советским воинам-освободителям

Опубликовано: 20:56, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил сегодня Ржевский мемориал, где возложил венок в память о свыше 1,3 млн советских воинов-освободителей, отдавших жизни в боях подо Ржевом. Завтра вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и глава других стран СНГ он будет участвовать в Параде Победы на Красной площади.

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приехал сегодня в Тверскую область, где, в частности, побывал у Ржева, в Ржевском мемориале Советскому солдату. Казахский лидер отдал дань памяти советским воинам-освободителям, возложив венок к мемориалу.

В пресс-службе казахского лидера подчеркнули, что Токаев посетил Ржев, поскольку в боях подо Ржевом состоялась одна из тяжелейших битв Великой Отечественной войны – суммарные потери, считая вместе с ранеными и пропавшими без вести, превысили в этом месте 1,3 млн советских воинов.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев наряду с другими главами государств СНГ прибыл сегодня в Россию по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. Завтра они соберутся все вместе, чтобы участвовать в Параде Победы на Красной площади в честь 78-летия победы СССР в Великой Отечественной войне.