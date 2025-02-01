Казахстанские ученые тестируют уникальное лекарство от рака

Казахстанский ученый разработал уникальный препарат DVC, который может стать настоящим прорывом в лечении заболевания – он уже проходит второй этап тестирования и вскоре будет зарегистрирован в стране.

В Казахстане проводится второй этап тестирования новейшего инновационного отечественного лекарства против рака: его испытывают одновременно в Институте онкологии и в Национальном научном онкологическом центре (ННОЦ), рассказал глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КНИИОР) Ербол Бекмухамбетов.

"Препарат предназначен для лечения пациентов, которые уже исчерпали все возможности современной химиотерапии. И на фоне того, что им неоднократно меняли схему лечения, есть продолженный рост. Клинические испытания второй фазы еще проходят - подбирается лучшая дозировка активного вещества, чтобы был лучший эффект и меньше побочных явлений"

- Ербол Бекмухамбетов

Препарат DVC разработан Досом Сарбасовым, ранее работавшим в престижном онкологическом центре Андерсона в США: основываясь на гипотезе об уязвимости раковых клеток к голоданию по глюкозе, он разработал формулу препарата, способного индуцировать оксидативный стресс в клетках рака, эффективно уничтожая их, передает Arasha.kz.

Механизм его действия открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний, делая терапию более целенаправленной и меньше вредящей здоровым тканям. В ходе первого этапа клинических исследование он был испытан на 15 пациентах и показал обнадеживающие результаты.

На брифинге в СЦК глава КНИИОР предоставил информацию о прогрессе в разработке лекарства, отметив: любая стабилизация процесса - это уже положительный эффект.

Препарат будет зарегистрирован в стране сразу после завершения текущих клинических исследований, которые планируется закончить до конца текущего 2025 года.