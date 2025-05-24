Казахстанские спасатели ввели жесткий запрет на купание

В период летнего высокого сезона казахстанские спасатели ввели на всех водоемах страны для туристов строгий запрет на купание в необорудованных для этого местах, пояснив причины столь строгих запретительных мер.

Накануне на всех водоемах в Казахстане стартовал купальный сезон, а значит, на пляжные территории вскоре хлынет обильный поток местных и зарубежных туристов. Однако на этот раз их будут ждать серьезные ограничения поведения у воды, сообщили в МЧС страны.

На всех водоемах установлено 6784 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено", и это не простая формальность: как пояснили в ведомстве, любое чрезвычайное происшествие на воде проще предупредить, чем ликвидировать, поэтому все эти предупреждения не будут формальными, передает "АиФ-Казахстан".

"Большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах"

- пресс-служба МЧС Казахстана

Министерство по чрезвычайным ситуациям на сегодняшний день открыло 700 официальных мест для купания, актуальная информация о них размещена на платформе 2GIS.

На всех других водоемах попытки принятия водных процедур будут жестко пресекаться, причем особое внимание будет уделяться безопасности детей, предупредили граждан, призвав их максимально ответственно относиться к своей жизни и жизни своих близких, добавили в пресс-службе.