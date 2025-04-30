Вестник Кавказа

Казахстанские спасатели ликвидируют последствия аварии на нефтяной скважине

Казахстанские спасатели ликвидируют последствия аварии на нефтяной скважине
© Фото: скриншот видео ДЧС по Мангистау
На нефтяном месторождении в Мангистауской области Казахстана произошла авария – из нефтяной скважины под мощным напором вырвался поток газоводяной смеси, сейчас спасатели локализуют ее последствия.

На нефтяном месторождении "Толкын" в Мангистауской области Казахстана сегодня случилось чрезвычайное происшествие – из скважины №57 произошел выброс газоводяной смеси, сообщили в ДЧС Казахстана.

"На объекте компании Varro Operating Group был зафиксирован выброс газоводяной смеси из обсадной трубы скважины без возгорания"

- ДЧС Мангистауской области

Над ликвидацией последствий на месте сейчас работают 10 единиц техники, 32 спасателя и 1 беспилотный летательный аппарат.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, добавили в ДЧС.

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