Казахстанские спасатели ликвидируют последствия аварии на нефтяной скважине

На нефтяном месторождении в Мангистауской области Казахстана произошла авария – из нефтяной скважины под мощным напором вырвался поток газоводяной смеси, сейчас спасатели локализуют ее последствия.

На нефтяном месторождении "Толкын" в Мангистауской области Казахстана сегодня случилось чрезвычайное происшествие – из скважины №57 произошел выброс газоводяной смеси, сообщили в ДЧС Казахстана.

"На объекте компании Varro Operating Group был зафиксирован выброс газоводяной смеси из обсадной трубы скважины без возгорания"

- ДЧС Мангистауской области

Над ликвидацией последствий на месте сейчас работают 10 единиц техники, 32 спасателя и 1 беспилотный летательный аппарат.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, добавили в ДЧС.