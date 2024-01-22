Казахстан займется вопросом использования трансграничных рек

Казахстан подписал Конвенцию, которая поможет решить вопрос совместного использования вод трансграничных рек. Водные ресурсы должны использоваться с учетом интересов всех сторон, а страны должны делиться информацией о качестве воды и объемах водотока.

В этом году Казахстан присоединился к Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Вопрос актуален в связи с обилием трансграничных рек в республике.

Конвенцией закреплено право на справедливое распределение воды в трансграничных реках, а также на заботу об экологии в международных водоемах.

«Согласно Конвенции, при использовании международного водотока на своей территории страны водотока проводят мероприятия по предотвращению вреда другим государствам. Также стороны регулярно делятся доступными данными по водотоку, качеству воды и соответствующими прогнозами»

– министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

Отметим, что в Казахстан почти половина водных ресурсов поступает из трансграничных рек, среди них Урал, Иртыш, Сырдарья и другие.