Казахстан впервые вошел в список «средних держав» мира

Положение Казахстана на международной арене улучшилось. Страна впервые вошла в число «средних держав», наряду с Турцией, Израилем, Индией.

Научно-аналитический центр Германии «Фонд науки и политики» (SWP) впервые отнес Казахстан к средним державам, это следует из сборника статей «Средние державы – важные акторы в международной политике».

Помимо Казахстана, к средним отнесены такие державы, как Турция, Израиль, Индия. «Средние державы» играют важную роль на мировой политической и экономической арене.

Внешняя политика Казахстана, говорится в материале, отличает его от соседей по Центральной Азии. Заметна роль Казахстана на международной политической арене. Республика председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совбезе ООН, является членом других авторитетных международных организаций. Также в SWP отметили участие Казахстана в вопросе решения конфликта в Сирии - «Астанинский процесс».

У республики активно развиваются экономические связи как с Китаев, так и с Западом, в том числе в сырьевом секторе. Сегодня Евросоюз - крупнейший иностранный инвестор в Казахстане и один из главных экономических партнеров.